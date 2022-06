Jak urządzić salon w stylu retro?

Styl retro to tak szerokie pojęcie, że chyba każdy odnajdzie w nim coś dla siebie, może z wyjątkiem prawdziwych amatorów współczesności. Oznacza on po prostu nawiązanie do przeszłości, często związane z użyciem starych mebli, oczywiście odpowiednio odświeżonych. Jednak powiedzieć tak, to jak powiedzieć nic. Zbyt szeroka definicja przestaje spełniać swoją funkcję. Jeśli chwilę zastanowimy się nad tym tematem, okazuje się, że starsze często style zachowują swoją autonomię w nazewnictwie. O rezydencji urządzonej w stylu barokowym lub mieszkaniu w stylu art déco rzadko powiemy retro . Upraszczając, możemy przyjąć, że w potocznym rozumieniu tego przymiotnika używa się jednie do opisania pomieszczeń, nawiązujących do stylów niedawnej przeszłości, generalnie z okresu po drugiej wojnie światowej. W polskich domach będzie to przede wszystkim odświeżony i uaktualniony design z czasów PRL.

Do eksperymentów ze stylem retro salon nadaje się idealnie. Ta publiczna przestrzeń, w której najczęściej podejmujemy gości, powinna wobec tego wyrażać naszą osobowość i gusta w szczególny sposób. Oczywiście rewaloryzując meble poprzedniej epoki nie musimy się obawiać, że okażemy jakieś uwielbienie względem starego ustroju. To przeszłość na tyle bliska, iż czerpanie z niej staje się raczej wyrazem nostalgii za własną młodości lub młodością rodziców. A efekt może być niezwykle oryginalny, wyróżnić nasz salon na tle innych…

Jeśli zatem jesteśmy wielbicielami dobrego designu z czasów PRL, zastanówmy się wspólnie jak urządzić nasz salon w polskim stylu retro?