Jak urządzić idealny dom do przyjmowania gości?

Centralnym miejscem publicznej przestrzeni każdego domu jest salon. To przeważnie tutaj skupia się życie towarzyskie. Jednak nie każdy salon to taki, w którym goście czują się na swoim miejscu. Czasem jest on przeładowany lub wręcz przeciwnie, surowy i wiejący chłodem. Kluczem jest znalezienie odpowiedniej równowagi, jak w tej aranżacji od ASA Autorskie Studio Architektury. Panuje tutaj przyjemna, domowa atmosfera, która skłania do otwartości. Jakkolwiek często spotykamy się ze rodziną i przyjaciółmi na wspólne oglądanie filmów lub widowisk sportowych, tak też jest ważne, by telewizor w salonie nie dominował. Spotkanie ludzi ze sobą powinno być najważniejsze.