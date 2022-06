Mała kuchnia w stylu nowoczesnym – 5 propozycji

Styl nowoczesny często jest wybierany do tych kuchni, w których próżno szukać źródła naturalnego światła. W projektach otwartych mieszkań często zdarza się, że przestrzeń ta znajduje się daleko od okna. Takie rozmieszczenie przeważnie jest efektem działania siły wyższej , która jednak może zmotywować nas do twórczych rozwiązań. W stylu nowoczesnym design jest prosty, dominują niczym nie zakłócone płaszczyzny. Dzięki temu meble w tym stylu pozwalają na swobodny przepływ cennego światła, a nawet często ich lśniące powierzchnie je odbijają. Będzie to oczywiście niezwykle ważne zwłaszcza przy małych kuchniach, gdzie każdy trick na ich optyczne powiększenie będzie na wagę złota. Tam często nawet okno nie wystarcza!

Jeśli stoicie przed wyzwaniem, jakim jest aranżacja małej kuchni, wyżej wymienione względy mogą przekonać Was do wyboru właśnie stylu nowoczesnego. My na homify wiemy jednak, że obrazy działają na wyobraźnię lepiej niż słowa, dlatego przygotowaliśmy dzisiaj przegląd nowoczesnych kuchni w realizacjach naszych profesjonalistów.

Oto ich 6 pomysłów na małą kuchnię w stylu nowoczesnym!