Oryginalne pomysły na oświetlenie w stylu industrialnym

Styl industrialny szturmem podbija świat aranżacji wnętrz! Dostrzegamy go nie tylko w trendy kawiarniach i restauracjach, ale coraz częściej także w prywatnych wnętrzach. Apartamenty typu loft powoli wkradają się w krajobraz mieszkaniowy Polski, stanowiąc modna alternatywę dla standardowych M4.

Jednym z najważniejszych elementów, który stanowi o industrialnym charakterze wnętrza, jest oświetlenie. To w stylu industrialnym stanowi współcześnie niezwykle ważny dział designu użytkowego. Niektóre z pomysłów naszych polskich projektantów są ryzykowne i niekonwencjonalne, ale z pewnością nie można odmówić im industrialnego charakteru. Zobaczcie, co mają nam do zaoferowania!