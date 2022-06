Klasyczny salon – tradycyjny czy nowoczesny?

Salon to najbardziej reprezentatywna część mieszkania. Tu zazwyczaj zbieramy się w rodzinym gronie, spędzamy wspólnie czas, relaksujemy czy przyjmujemy znajomych. To miejsce powinno być tak zaprojektowane by służyło nam funkcjonalnością, estetyką oraz komfortem użytkowania.

Wbrew temu co mogłoby się wydawać aranżacja przestrzeni dziennej nie należy do prostych zadań. Przede wszystkim musimy wszystko odpowiednio wcześniej rozplanować, pomierzyć, sprawdzić czy będzie odpowiednie właśnie dla nas. Przeanalizowanie naszych potrzeb jest niezwykle ważne, ponieważ nasze mieszkanie powinno być dopasowane, zgrane z naszym trybem życia. Jeżeli nie chcemy co kilka lat planować remontów i zmieniać na nowo wystrój wnętrza warto rozważyć ponadczasową aranżację, która posłuży nam przez wiele lat, bez konieczności zmian. Dziś chcielibyśmy Was zapoznać z definicją stylu klasycznego. Jak stworzyć mieszkanie zgodne z jego założeniami, czy jest to praktyczne rozwiązanie i czy salon w stylu klasycznym może być nowoczesny i godnie reprezentować nasze mieszkanie?

Po pierwsze jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie ponadczasową elegancję, niepowtarzalny styl oraz atrakcyjny wygląd. Pamiętaj, że Twoje prywatne wnętrze powinno odpowiadać Twoim wymogom estetycznym, temu co Ci się najbardziej podoba oraz Twoim potrzebom, ponieważ nawet najpiękniejsza przestrzeń nie będzie Cię cieszyła, jeżeli zostanie niefunkcjonalnie zaprojektowana. Po drugie klasyczny salon nie wymaga częstych oraz absorbujących Cię finansowo zmian. Wystarczy kilka kolorowych dodatków, obrazków, zdjęć czy poduszek, a wnętrze zyskuje zupełnie nowego charakteru! Podstawą klasycznej aranżacji salonu jest wygodna, prosta w formie kanapa, fotele oraz stolik kawowy, niezwykle praktyczny element wyposażenia salonu. Najbardziej tradycyjnym zestawieniem kolorystycznym są beże, brązy oraz biel. Przede wszystkim są to kolory neutralne, które zestawione z każdym innym odcieniem potrafią stworzyć spójną, ciekawą przestrzeń. Jeżeli zatem w dalszym ciągu jesteście zainteresowani tradycyjną aranżacją swojego wnętrza zapraszamy do zapoznania się z pozostałą częścią artykułu.