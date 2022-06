Prosty, ale nowoczesny dom

Od strony ogrodu dom ma zupełnie inny charakter. Liczne wielkopowierzchniowe okna otwierają go na otoczenie iż pewnością zapewniają fantastyczne widoki. Dzieje się tak, gdyż działka, na której stoi dom, znajduje się za wzgórzu, górując nad okolicą. Dzięki umiejscowieniu budynku na skraju urwiska, sąsiedzi z parceli znajdujących się na dole nie mają wglądu do środka domu. Czy go to prywatnym i intymnym, ale jednocześnie pozostającym w stałym dialogu z krajobrazem..