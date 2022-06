TOP 10 – najlepsze projekty 2015 roku!

Odremontowanie i odrestaurowanie starej stodoły to nie lada wyzwanie! Nie tylko zmierzyć trzeba się z niepewną konstrukcją, ale także z nie najlepszej jakości materiałami, które się na nią składają. Architekci podejmujący się tego zadania starają się zazwyczaj zachować oryginalny charakter budynku, co czyni nowy, powstający na jego bazie, bardziej autentycznym. Spójrzcie na to, jaki efekt osiągnięto po metamorfozie tej stodoły- zdjęcia po znajdziecie w artykule Fantastyczna metamorfoza stodoły!