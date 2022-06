Dom jak z bajki!

Wnętrze domu jest kontynuacją romantycznego uroku i czarującej elegancji, które to widzieliśmy na zewnątrz. Dominują neutralne, stonowane kolory i naturalne materiały. Kamienna posadzka nawiązuje do stylu country, a drewniany, barwiony na szaro stół do romantyzmu shabby chic. Otwarta kuchnia o klasycznym charakterze jest pomieszczeniem wyposażonym w sprzęty AGD najnowszych technologii. Jest zatem swoistą kombinacją dobrego stylu i dużej funkcjonalności. Umieszczona we wnęce pod oknem jadalnia cieszy się wspaniałym widokiem rozciągającym się za oknem. Zaaranżowano ją w stylu eklektycznym, łączącym w sobie elementy estetyki country, shabby chic i klasyki.