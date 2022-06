Dom z artystyczną duszą

Na homify często pokazujemy Wam domy wyjątkowe. Wiele z nich jest luksusowych, inne niezwykle ekstrawaganckie lecz ogromna ich liczba to domy jednorodzinne, które mogą stać się inspiracją do budowy naszych własnych rodzinnych gniazdek. Budynek, który przygotowaliśmy dla Was dzisiaj, łączy w sobie prostotę z oryginalnością. Na pierwszy rzut oka się nie wyróżnia lecz po bliższym poznaniu okazuje się niezwykle oryginalny. I mówimy tu tylko o bryle! Jeśli chodzi o wnętrza, to ich wystrój zdeterminowała pasja domowników, czyli sztuka. Za całość odpowiadają projektanci ze studia Gariselli Associati.

Nie wiemy jak Wy, ale my zawsze mamy ochotę wybrać się do Włoch…