Skromny dom z zachwycającym wnętrzem!

Na pewno zaciekawiło Was, co takiego znajduje się na otwartej galerii… to wygodna przestrzeń do pracy. Jeśli nie pracujemy zdalnie i nie potrzebujemy biura, to małe biurko i krzesło w zupełności nam wystarczą do załatwiania najpotrzebniejszych spraw. Dobrym pomysłem będzie także ustawienie obok praktycznego regału na książki i dokumenty. Chyba nie musimy zaznaczać, że w powyższej aranżacji wszystkie meble są białe? Biel urozmaica kolorowy dywanik oraz grzbiety książek, a także brązowy drewniany parkiet.