Elegancki dom nad Bałtykiem!

Przechodzimy nieco w tył i naszym oczom ukazuje się część otwartej kuchni. Do zaprojektowania frontów mebli użyto tego samego ciemnego drewna co do stołu oraz krzeseł jadalni, dzięki czemu czujemy, że strefy te są połączone. W kuchni znalazło się także miejsce na mały stolik, gdzie możemy spożyć szybki posiłek. W głębi widzimy przeszklone wyjście do ogrodu, które poznaliśmy już dobrze z innej perspektywy.