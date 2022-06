Kolory, które najlepiej sprawdzą się w kuchni!

Aby odpowiednio dobrać kolor podłogi powinniśmy zastanowić się nad całą aranżacją. Pamiętajmy, że ściany możemy malować kiedy tylko mamy na to ochotę, ale z wymianą podłogi już nie jest tak łatwo. Jeśli nie stawiamy na kolorystyczną i wielobarwną mozaikę, to możemy wybrać pomiędzy jasną podłogą lub ciemną, utrzymaną w jednym tonie. Jasna podłoga sprawdzi się w małych kuchniach, ponieważ będzie dodatkowo odbijać światło dzięki czemu pomieszczenie wyda się większe niż jest w rzeczywistości. Pamiętajmy tylko o tym, że na jasnych kafelkach, czy panelach, plamy będą bardziej widoczne, przez co będziemy mieć więcej sprzątania. Jeśli chcemy mieć ciemną podłogę to zdecydowanie lepiej sprawdzi się ona w większych kuchniach, ale nie znaczy to, że nie możemy dopasować jej do małej kuchni – o ile ściany stanowią kontrast i nie całość nie prezentuje się mrocznie i przytłaczająco.