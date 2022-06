Nowe życie zwyczajnego domu w Poznaniu!

Polski krajobraz architektoniczny pełen jest domów, co do których atrakcyjności mamy wiele wątpliwości. Chodzi głównie o budynki zaniedbane, zniszczone i znajdujące się w stanie kompletnego rozkładu. Wiele z nich nie nadaje się do zamieszkania, zieją pustką i ich ogrody zarastają chwastami, a jednak stoją dalej w tym samym miejscu, negatywnie wpływając na atrakcyjność otoczenia.

Dziś pokażemy Wam, jak fantastycznie odnowić można stary, zaniedbany i nieładny dom, nadając mu nowoczesny, ponadczasowy i elegancki charakter. Tej imponującej metamorfozy dokonały architektki ze studia Sasiak- Sobusiak Pracownia Projektowa.