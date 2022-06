Kompletny przewodnik po izolacji domu!

Izolację możemy dodać do już istniejącego budynku, biorąc pod uwagę, koszty oraz konstrukcję budynku. To izolacja ścian jest jedną z trudniejszych metod ocieplania budynków, ponieważ wymaga ona usunięcia niektórych warstw muru. Dlatego też ocieplenie najlepiej instalować podczas kompleksowych remontów. Do izolacji zewnętrznych ścian zazwyczaj wykorzystuje się dwa rodzaje materiałów. Do wyboru mamy wełnę mineralną lub styropian, których jakość oraz właściwości izolacyjne są zbliżone. Na jaki materiał się zdecydujemy mogą mieć wpływ sposób oraz technologia wykonywania ociepleń, a także ich ceny. Oba ze wspomnianych wyżej materiałów posiadają kilka wad. W przypadku wełny mineralnej jest nią zagrożenie wilgocią, która sprawia, że wełna traci swoje właściwości termoizolacyjne oraz sprzyja rozwojowi grzybów. Z tym problemem doskonale radzi sobie styropian, jako materiał o niskiej nasiąkliwości. Z kolei wełna jest bardzo elastyczna, z łatwością dopasowuje się do zakamarków, tworzy bardzo szczelną barierę, a co najważniejsze – nie pali się. By izolacja termiczna była efektywna powinna osiągać od 25 do 30 cm grubości materiału.