Tak wyczyścisz swój dom w mgnieniu oka!

Pokaż mi swoje lustro w domu, a powiem Ci jakim typem czyściocha jesteś – można by tak sparafrazować znaną frazę. Lustro odbija nie tylko nasze odbicie, ale potrafi też pokazać, jak regularnie dbamy o porządek w domu. Nie chodzi tutaj o to, co w jego tafli się dobija w danym momencie, ale o brud, który na nim osiadł. Kurz, zachlapania, smugi – wszystko to skumulowane daje zamazane i brudne lustro, które nie dość, że po prostu źle się prezentuje, to w dodatku nawet jeśli mamy pięknie wysprzątany dom, ale zapomnimy o przetarciu lustra – od razu cały efekt czystego wnętrza zostanie zniweczony. Wystarczy, że spryskamy lustro płynem do szyb i przetrzemy szmatką – to niewiele, a rezultat pomoże nam uzyskać wrażenie (regularnie) sprzątanego domu.

