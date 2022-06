Piękny ogród dla zajętych!

Krzewy to dobre rozwiązanie dla osób które mają niewiele czasu na zajmowanie się ogrodem; raz wysadzone mogą rosnąć wiele lat w tym samym miejscu, z reguły nie ma z nimi kłopotów wyjątek stanowią róże a ich pielęgnacja zajmuje kilkanaście godzin rocznie w ogrodzie średniej wielkości. Wyjątkiem potwierdzającym regułę są róże, które wymagają sporej wiedzy i nakładu pracy. Krzewy kwitnące z reguły mają efektowne kwiaty a krzewy zimnozielone stanowią doskonałe zielone tło ogrodu przez cały rok. Bardzo ważne jest rozmieszczenie krzewów w ogrodzie – najpewniejszy efekt daje posadzenie pojedynczego krzewu na tle trawnika. Najwięcej krzewów kwitnie na wiosnę ale są też krzewy bujnie kwitnące latem i jesienią oraz takie, które ze względu na owoce i ciekawie zabarwione pędy najefektowniej wyglądają późną jesienią i zimą. Prawdą jest, że uprawa kwiatów jest bardziej pracochłonna niż drzew i krzewów ale z drugiej strony ogród bez kwiatów wygląda smutno i monotonnie! Wybierajcie byliny ponieważ są to wieloletnie rośliny zimujące w gruncie. Ze względu na to, że wysiewa się je raz są one mniej pracochłonne niż rośliny jednoroczne czy dwuletnie ale nie należy zapominać, że wymagają one również pielęgnacji, odchwaszczania, nawożenia i co parę lat wykopywania i sadzenia na nowo.