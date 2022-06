Dom – fala

Patrząc na budynek domu z zewnątrz, od razu rzuca nam się w oczy jego nietypowy, zaokrąglony dach. Jego oryginalny kształt będzie miał wpływ na to, jak prezentować będzie się wnętrze. Otaczający budynek ogród równa się z jego ostatnim piętrem- z tego poziomu dostać można się do kuchni oraz na taras znajdujący się po drugiej stronie. Dzięki swoistemu podwieszeniu budynku do urwiska, z najwyższego poziomu rozciągają się wspaniałe widoki na okolicę.