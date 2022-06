Iluzja: mały, duży dom

Wąskie schody prowadzą na najwyższe piętro domu. Drewniane stopnie już zapowiadają to, co nas czeka na poddaszu… Otacza je biała balustrada, która w interesujący sposób dzieli przestrzeń. Na przeciwległej ścianie względem schodów znajdziemy zabudowane szafy, zapewniające miejsce do przechowywania i ciągnące się aż do sufitu, by optymalnie wykorzystać przestrzeń.