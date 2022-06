Mała kuchnia – jaki kolor najlepiej pasuje?

Niebieskiej kuchni jeszcze nie widzieliśmy! Małe kuchnie, które są oddzielone od reszty domu drzwiami, można urządzić w dowolnej kolorystyce. Mogą lecz nie muszą zgrywać się z tonacjami wszystkich innych pomieszczeń na tej samej kondygnacji. Kolorem bazowym w tej kuchni jest biel, która pojawia się na ścianach. To wystarczy, by dać upust fantazji i zaprojektować oryginalną kuchnię. Matowy kolor royal blue na tych meblach jest niezwykle głęboki i przez to piękny. Pomimo, że jest to dość ciemny kolor w małej przestrzeni, dzięki temu że zastosowano go tylko na frontach szafek w otoczeniu rozjaśniającej bieli, która pojawia się też na blacie tworzy miłą i komfortową atmosferę.