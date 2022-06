Jaki rodzaj domu najlepiej do Ciebie pasuje?

Dom parterowy jest dobrym wyborem zazwyczaj dla niewielkich rodzin, rodzin bez dzieci lub osób starszych. To, co jest jego niekwestionowaną zaletą to mniejsze koszty budowy – ze względu na brak schodów i wylewanego stropu. Krócej też przebiega jego budowa. W parterowym domu zdecydowanie łatwiej o sprawną komunikację, jak również wchodzenie po schodach przestaje być uciążliwe. Takie domy są wygodne i praktyczne, ponieważ do każdej jego części mamy wygodny dostęp. Dla niektórych ważne może być również możliwość wyjścia do ogrodu niemal z każdego pomieszczenia. To, co można uznać za wadę domu parterowego, to jego ograniczony przez wielkość działki rozmiar oraz większe koszty dachu przy takie samej powierzchni domy kondygnacyjnego. Czasem brakuje w nim również przestrzeni prywatnej, tylko dla domowników, której funkcję w domach piętrowych zwykle pełni góra. Zajrzyjmy do tego domu autorstwa biura projektowego MTM STYL i sprawdźmy jak wygląda w środku: nietypowy dom parterowy!