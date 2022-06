Powiedz NIE pustym i nudnym ścianom!

Roślinność w mieszkaniu dobrze się prezentuje, wprowadza harmonię i ład, a oprócz tego po prostu nas uspokaja. Nic więc dziwnego, że lubimy trzymać w domu kwiaty zarówno doniczkowe, jak i świeżo ścięte, które wspaniale prezentują się w wazonie. Kwiaty i ogólnie rośliny możemy wykorzystać również w postaci ogrodu wertykalnego, czyli stworzyć jedną zieloną ścianę. Nie jest to trudne, ale wymaga odpowiedniego zaplanowania. Żywa ściana to z pewnością rozwiązanie pozwalające nam uniknąć aranżacyjnej nudy! Jeśli szukacie inspiracji na dodanie zieleni do wnętrza, sprawdźcie w tym artykule: 7 świetnych pomysłów na ogród we wnętrzach!