Jak tanio odświeżyć salon?

Co jakiś czas zdarza się, że do naszego życia wkrada się rutyna, nasze otoczenie zdaje się być sztampowe, a codzienność niezwykle nudna. Świetnym sposobem na to, aby pokonać ten nieprzyjemny stan ducha, jest projekt re-aranżacyjny! Nic tak dobrze nie robi człowiekowi, jak zmiana środowiska- jeżeli nie jest możliwy krótki urlop, to chociaż zmiana środowiska, którym mieszkamy.

Dziś zaprezentujemy Wam kilka prostych i tanich trików na to, jak odświeżyć salon i nadać jemu i jego aranżacji nowej jakości!