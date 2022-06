Nowy Rok – nowe kolory!

Jeśli swoje neutralnie urządzone wnętrze postanowiliście wzbogacić jednym kolorem dodatków, nowy rok to najlepszy czas na zmianę. Można to łatwo zrobić we wspomniany wcześniej sposób. Jeśli ma to być jeden kolor, zabawmy się w tonacje i gradacje. Dwa kolory we wnętrzu to dobry pomysł, choć najbardziej optymalny jest trójkolor. W zamian za to zaszalejmy z podobnymi odcieniami materiałów, które razem będą tworzyć tęczę jednej barwy i oryginalną całość w domu.