Rozrywkowy dom – nie tylko na Sylwestra!

Pierwsza rada z pokroju tych „technicznych” to odpowiednio dobrane meble. Powinny być lekkie i mobilne, by móc ustawiać je w różnych konfiguracjach tak, by razie przypływu chęci na spotkanie towarzyskie w domu, każdy mógł znaleźć dogodne dla siebie miejsce. Może to być też ułatwienie, gdy zechcemy urządzić rodzinną zabawę na środku pokoju. Poza tym przemeblowywanie pomieszczeń może być czasami dobrą zabawą i antidotum na nudę. Powyższy przykład podsuwa nam na myśl nie tylko pomysły na kreatywnie spędzony czas w domu, ale też kreatywne wykorzystanie rzeczy w roli mebli. Dwie pojemne, drewniane skrzynie obok sofy spełniają funkcję stolika, ale też świetnie nadają się do przechowywania. Takie cenne nabytki z charakterem wyglądają bardzo efektownie!