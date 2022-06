Renowacja uroczego domku w samym centrum miasta!

Odrestaurowana fasada stanowi doskonały wstęp do tego, co czeka nas we wnętrzu. Otynkowano ją na biało, a nadano wyjątkowy charakter dzięki błękitnym fragmentom wokół okien i drzwi. Tym samym doskonale wpisuje się w śródziemnomorski klimat okolicy, wyróżniając się jednak na tle okolicznych, zaniedbanych budynków. Z tej perspektywy dostrzec możemy także, że powiększono otwory na okna na piętrze, aby wpuścić do środka więcej naturalnego światła.