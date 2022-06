8 pomysłów na mały balkon!

Pogoda za oknami zachęca do spędzania czasu na łonie natury nie tylko podczas urlopu. Jednak nie każdy z nas po pracy ma możliwość wypoczynku w przydomowym ogrodzie czy na przestronnym tarasie. Codziennością wielu są małe mieszkania z małymi balkonami. Czy w takim razie jedyną szansą na relaks na świeżym powietrzu jest wyjście do parku? Jakkolwiek zielone tereny miejskie mają wiele zalet i wierzymy, że powinno ich być jak najwięcej, tak po męczącym dniu nie ma to jak w domu. Warto zatem wycisnąć co się da nawet z najmniejszego balkonu.

Choć może nam się to wydać mało prawdopodobne, ta wąska przestrzeń, której być może teraz używamy jedynie do suszenia prania oraz magazynowania mopów, mioteł i innych przedmiotów, nie mieszczących się nigdzie indziej, może naprawdę stać się naszą miejską oazą. I to za niewielkie pieniądze. Wystarczy dodać kilka przemyślanych elementów i zadbać o odpowiednie ich rozplanowanie. Pamiętajmy – tutaj liczą się centymetry!

Przedstawiamy Wam 8 pomysłów na mały ogród od profesjonalistów z homify!