Nowoczesny dom na wsi

Przyjrzyjmy się z bliska, co ten niezwykły dom kryje w środku. Biel jest kolorem, który dominuje we wnętrzu tego salonu. Eksperci specjalnie zestawili tą barwę z ciemną podłogą, by całość nabrała nowoczesnego i minimalistycznego charakteru. Zobaczcie jaki niezwykły efekt daje umieszczenie dywanu w zielonej barwie świeżo skoszonej trawy. To idealny sposób na ożywienie pomieszczenia, a także na nadanie mu naturalnego rysu.