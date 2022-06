10 pięknych wnętrz z drewnem w roli głównej!

Drewno jest materiałem, który możemy formować na różne sposoby i ta jego zaleta została wykorzystana w tym pomieszczeniu. Główną rolę odgrywają we wnętrzu specjalnie postarzane meble. Zarówno łóżko jak i niska szafka nocna, wykonane z drewna pomalowanego białą farbą, zostały delikatnie przetartej nadając meblowi iluzję piętna czasu. Najciekawsze w tym wnętrzu jest jednak wezgłowie łóżka wykonane z sosnowych kostek, przymocowanych do płyty OSB. Każdy z klocków został wycięty oraz pomalowany ręcznie, dzięki czemu zagłówek jest niepowtarzalny. Stanowi on w tym wnętrzu dominujący akcent kolorystyczny. Podłogę wykończono w jasnym drewnie, a minimalistyczne dodatki dobrane zostały w pastelowych kolorach. Jeżeli podobają się Wam się specjalnie postarzane przedmioty zajrzycie do Katalogu Inspiracji - Jak urządzać w stylu shabby (chic)?