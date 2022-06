7 trików na większą łazienkę

Jeżeli tradycyjne sposoby nie pomagają należy poszukać alternatywnego wyjścia. Czasami warto zaryzykować i postawić na oryginalny design w łazience. Chociaż generalnie nie poleca się stosowania drobnych wzorów i małych płytek w niewielkich łazienkach, ponieważ zmniejszają one optycznie pomieszczenie, w przypadku tej łazienki świetnie się sprawdziły. Mozaikowe kafelki dobrane w kolorze zimnego błękitu zostały zestawione z ciemnym, egzotycznym drewnem. Całość nabrała lekko marynistycznego charakteru – błękit morza, drewno przypominające pokład statku oraz okrągłe złote lustro niczym koło sterowe. We wnętrzu postawiono na minimalizm – kabina prysznicowa, muszla klozetowa i umywalka to jedyne urządzenia, które mogły znaleźć się w łazience o wielkości ok. 3,5 m2.