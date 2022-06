5 przykładów wspaniałych schodów

Przełom XIX i XX wieku to czas kiedy schody nabrały lekkości i stały się dużo bardziej dekoracyjne. Secesja w swoich założeniach dążyła do integracji wszystkich sztuk, a rzeczy codziennego użytku podniosła do rangi małych dzieł sztuki. W tym czasie rozkwitło rzemiosło artystyczne, a szczególną popularność zyskały kute, metalowe balustrady, dekorowane mocno stylizowanymi, fantazyjnie wygiętymi kwiatami i roślinami o długich, skręconych wiciach. Zdjęcie obok przedstawia policzkowe schody, wykonane z dębu projektu TRĄBCZYŃSKI. Piękne, stalowe balustrady wykute zostały ręcznie. Jasne, wygięte, drewniane schody, dekorowane stylizowaną wicią roślinną sprawdzą się w szczególności we wnętrzach w stylu glamour lub w tych inspirowanych stylem Art Nuveau.