Dom o bardzo nietypowej konstrukcji!

To, czym projekt wyróżnia się od zewnątrz, to przede wszystkim prosta i proporcjonalna bryła, która idealnie wpisuje się w środowisko, nie przytłaczając go. Tradycyjny, spadzisty dach, nabrał w tym przypadku nowoczesnej formy, głównie poprzez wykorzystane materiały, a także ostro zakończone krawędzie. Po prawej stronie domu możecie zauważyć wąski korytarz, prowadzący do głównego wejścia do domu. Poprzez ukrycie drzwi wejściowych z boku front budynku jest jednolity i minimalistyczny, pięknie prezentując się od strony ulicy. Tym, co szczególnie wyróżnia ten projekt, jest przede wszystkim skupienie uwagi właśnie na dachu, który zdominował wszystkie pomieszczenia domu. Od strony zewnętrznej został on wyróżniony poprzez oryginalne, trójkątne okno, zapewniające w przestrzeniach wewnątrz dostęp do naturalnego światła.