Industrialny zawrót głowy!

Osłonięty zadaszeniem taras został skierowany na południowy-zachód, co sprawi, że każdy pogodny dzień będzie mógł obfitować w odprężające chwile spędzone na komfortowych siedziskach. Drewniane podłogi i ściany będą starzeć się z godnością, dając uczucie przytulności i ciepła, dodatkowo osłaniając przed wiatrem. By zachować industrialny klimat, projektanci zdecydowali się na pokrycie sufitu metalem o głębokim, brązowym kolorze, co świetnie współgra z jasnym drewnem. Co jeszcze jest tak wyjątkowego w tej aranżacji tarasu? Przyjrzyjcie się dobrze! Nie ma on barierek! Dzięki temu z tarasu rozciąga się piękny, niczym nieograniczony widok, ale też z zewnątrz dodaje to całemu domowi elegancji i minimalizmu. Pamiętajcie jednak, że ze względów bezpieczeństwa nie powinniście rezygnować z barierek, jeżeli posiadacie małe dzieci, bądź często odwiedzają Was przyjaciele, czy rodzina ze swoimi pociechami!