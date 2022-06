Dom z widokiem nie z tej ziemi

To zdjęcie dokładnie oddaje pierwsze wrażenie po wejściu do wnętrza szwajcarskiej willi. I możemy mieć pewność, że to nie koniec, luksusu w tym miejscu nie brakuje. Od basenu z odnową biologiczną po kino domowe – wszystkie udogodnienia zostały tu zastosowane. Architekci zwrócili szczególną uwagę na oryginalne, wysokiej jakości materiały oraz stworzyli całościową koncepcję architektoniczną nie tylko zewnętrznej bryły, ale również wnętrza willi. W prawej części obrazu widzimy fragment schodów. Dzięki zastosowaniu ciemnego drewna orzechowego na podłodze oraz w poręczy balustrady uzyskano harmonijną kompozycję, która nadała temu miejscu szlachetnego charakteru.