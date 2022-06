Mały dom- wielkie wrażenie

Fantastycznie prezentuje się w tym domu sypialnia! Zlokalizowano ją w pomieszczeniu o otwartym charakterze, do którego dostać można się przez serpentynowe schody. Znajduje się ona od południa, co oznacza, iż niemal o każdej porze dnia jest jasno oświetlona. Dominuje tutaj beton, wprowadzający nieco industrialnego klimatu do wnętrz. Wnętrze ocieplają jednak drewniane meble i dodatki.