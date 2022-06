Metamorfoza nie z tej ziemi!

Teraz trudno poznać kamienicę! Nasi architekci zadecydowali o zmianie koloru fasady na czarny. Dzięki temu budynek stał się bardziej elegancki, a dekoracje architektoniczne zostały należycie uwypuklone. Dopiero teraz herb rodziny pierwszych właścicieli stał się widoczny! Warto wspomnieć, że renesansowe kamienice były malowane w ten sposób, nie doszło zatem do przekłamania historii dla ciekawego efektu. Pomalowano także ramy okien oraz balustrady. Przez okna możemy już dojrzeć to, co we wnętrzu nam spodobało się najbardziej: sklepienia luksusowych sypialni.