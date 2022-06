Dom w dwóch obliczach!

Pewnie wielu z Was zastanawiając się nad projektem swojego wymarzonego domu, rozważało również miejsce, w którym miałby on powstać. Dla jednych ciągły ruch, zgiełk oraz hałas to czynniki bez których nie są w stanie się obyć. Duże miasto jest zatem dla nich idealną przestrzenią do życia. Inni z kole preferują bliskość natury, spokój oraz świeże powietrze, co z kolei wiąże się z życiem poza wielkimi ośrodkami. Nasi architekci zaprojektowali dom zgodnie z potrzebami zwolenników drugiego wariantu. Piękna zieleń i góry należą do niezaprzeczalnych atutów przestrzeni, w której powstał niezwykły budynek, który dzisiaj będziecie mieli okazję dokładnie zwiedzić. Przyjrzyjcie się rozwiązaniom naszych architektów i zadecydujcie, czy moglibyście mieszkać w takim miejscu.

Zapraszamy na wycieczkę!