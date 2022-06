Lampy podłogowe- wschodzące gwiazdy każdego wnętrza!

Intensywność światła sztucznego powinna być dopasowana do naszych osobistych potrzeb. Światło w przestrzeni dziennej jest niezwykle istotną kwestią, ponieważ pełni nie tylko funkcję dekoracyjną, ale także praktyczną. Co to oznacza? Oświetlenie naszego mieszkania tworzy jego klimat. Ciepła barwa światła stwarza poczucie bezpieczeństwa, wprowadza nas w relaksujący nastrój oraz wycisza nasz organizm. Światło o charakterze intensywnym, jaskrawym powinno pojawić się w kuchni czy pracowni. Są to miejsce, w których szczególną uwagę powinniśmy przyłożyć do oświetlenia. Podstawą naszych sukcesów kulinarnych czy zawodowych jest świadomość tego co robimy, intensywne światło pozwoli nam dojrzeć wszelkie nieścisłości czy pomyłki, w przeciwieństwie do stonowanej barwy światła, który nas nastroi na relaks i spowoduje, że nasze chęci do pracy z każdą minutą będą słabły.