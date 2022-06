Czarujący dom dla nowoczesnej rodziny!

Dom, po którym was dziś z przyjemnością oprowadzimy jest kwintesencją nowoczesności i uroku. Zamieszkująca go duża rodzina zwróciła się do architektów z londyńskiego studia Granit Chartered Architects z prośbą o przebudowę najniższej kondygnacji oraz przeprowadzenie generalnego remontu w całym domu tak, by odznaczał się on w rezultacie najwyższym standardem. Rodzinie zależało na tym, by zwiększyć przestrzeń wszędzie tam, gdzie to możliwe oraz stworzyć płynne połączenie domu ze znajdującym się na jego tyłach ogrodem, tworząc tym samym idealne miejsce do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. Architekci wzięli sobie do serca życzenia swoich klientów i w rezultacie całkowicie zmienili oni układ pomieszczeń we wnętrzu, obniżyli podłogę do poziomu, na którym znajduje się ogród i utworzyli wiele przemyślanych miejsc na dodatkowe przechowywanie, dzięki czemu pomieszczenia stały się przestronniejsze, a domownikom łatwiej utrzymać porządek.