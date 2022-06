Spektakularny dom!

Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Pierwsze spojrzenie na dom pozwala nam zauważyć, że w jego architekturze zastosowano połączenie tradycyjnego i nowoczesnego stylu, przy czym z każdego nich zaczerpnięto to, co ma najlepszego do zaoferowania. Dzięki białemu tynkowi i drewnianym deskom na elewacji dom znakomicie wpisuje się w zielone otoczenie. Znajdujący się po prawej stronie biały element konstrukcji domu miał za zadanie nadać mu artystycznego charakteru i oryginalnego wyglądu.