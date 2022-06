Dom bioklimatyczny – tak wygląda przyszłość!

Nie wiemy jak Wy, ale my nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni z rosnącej popularności domów bioklimatycznych! Nie potrzebują one konwencjonalnego ogrzewania, dzięki zastosowaniu niezwykle energooszczędnych rozwiązań. Najczęściej wznoszone są z drewna, a dzieje się tak z wielu powodów. Po pierwsze, drewno jest po prostu piękne! Do tego to idealny izolator, pozwalający zachować ciepło we wnętrzu w zimie, a przyjemny chłód latem. Także podczas produkcji drewnianych elementów, która odbywa się w fabryce, wytwarza się praktycznie zero odpadów. Wszystkie mogą być bowiem potem zutylizowane. Czy w epoce ocieplenia klimatu trzeba jeszcze kogoś przekonywać do rozwiązań przyjaznych środowisku?

Na pewno nie architektów z hiszpańskiej grupy Modulo12! Dzisiaj przygotowali oni dla nas oryginalny dom bioklimatyczny z Asturias w Hiszpanii. Otrzymał on nawet nagrodę regionu, dlatego jesteśmy go niezwykle ciekawi… A Wy?