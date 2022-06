Dom parterowy z charakterem!

Białe elewacje cieszą się niezmienną popularnością od lat. Biel daje poczucie świeżości, odcina nasz dom od otaczającego go krajobrazu, jakikolwiek by on nie był, chyba, że akurat spadły obfite opady śniegu… Bielone domy są obecne w wielu tradycjach, malownicze widoki pełne białych domków w Grecji czy hiszpańskiej Andaluzji znane są chyba każdemu. Biel w nowoczesnych projektach sprawdza się doskonale. Zwłaszcza minimalistyczne budynki często mają białe elewacje, która odpowiada ich surowemu charakterowi jednocześnie pozwalając na wprowadzenie ostrych kontrastów.

To właśnie o stylu minimalistycznym będzie dzisiaj mowa, bowiem mamy Wam do zaprezentowania wyjątkowy dom jednorodzinny z Wiednia. Za projekt odpowiada austriackie studio architektury Paschinger Architekten ZT KG. Jest to bungalow z atrium, które pozwala na zupełnie nową jakość obcowania z naturą w domowym zaciszu…

Zaciekawieni?