Wygodny dom dla rodziny z dziećmi!

We wnętrzu tego domu wszystko wyda się Wam znajome. Jednak jego bryła absolutnie nas zaskoczyła! Dwa poziomy domu zostały zaprojektowane na planie zbliżonym kwadratu, co przydaje nowoczesnej konstrukcji osobliwego renesansowego uroku. Beż fasady spotyka tutaj czerwień dachówki i nie mamy wątpliwości, że czeka nas wizyta w ciepłym wnętrzu. Mały taras odpowiada dużym przeszklonym drzwiom do ogrodu. Warto także zwrócić uwagę na panele słoneczne na dachu – troska o środowisko to podstawa!