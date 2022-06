Klimatyczny dom jak z bajki!

Przechodzimy do jednej z głównych sypialni. Nie da się tutaj ukryć, co jest pasją właścicieli! Strój jeździecki ma własny praktyczny wieszak, który eksponuje go niczym najpiękniejszą dekorację. Malowidło nawiązujące do okresu baroku wykonane zostało na drewnianych deskach. Luksus w zaskakujący sposób miesza się w tym wnętrzu z rustykalnością. Ciekawa jest nowoczesna rama łóżka z baldachimem obitym bogatą tkaniną. Bez wątpienia jest to sypialnia z charakterem!