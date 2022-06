Ciemne kolory w małym pokoju? To może się udać!

Z reguły małe pokoje próbujemy jak najbardziej rozjaśnić, używając bieli, pastelowych odcieni i dużej ilości światła. Czasem chcielibyśmy pokryć ściany ulubionym lub wymarzonym kolorem, a wielkość pokoju nie powinna nas od tego powstrzymać. Jeśli koniecznie chcemy, aby wnętrze danego pomieszczenia było spowite mroczną barwą, to pamiętajmy o kilku zasadach, które pomogą nam uniknąć optycznego pomniejszenia.

Ciemne kolory mają to do siebie, że po prostu nie odbijają światłą, przez co całe wnętrze wygląda na mniejsze. Jednak możemy się uchronić przed takim rezultatem wybierając odpowiedni odcień i jego nasycenie, dobierając meble, które będą tworzyć kontrast z ciemną ścianą, dodając ciekawą sztukę, wybierając jasną podłogę, podkreślając okna oraz dobierając dodatki, które pomogą stworzyć nastrój w pokoju. Jak zabrać się za ciemną aranżację małego wnętrza?