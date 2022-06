Jak szybko i łatwo wyczyścić każdą szklaną powierzchnię!

Po zabawie sylwestrowej sporym problemem mogą być nie tylko zabrudzone naczynia ale i okna. Każdy z nas niewątpliwie spoglądając przez okno lubi gdy szyby są czyste i lśniące. Takie doczyszczone okna to piękna ozdoba każdego mieszkania. Świetnym sposobem aby to osiągnąć w łatwy i przystępny sposób jest użycie płynu zrobionego samemu z substancji dostępnych w domu. Wykonanie takiego płynu nie zajmuje dużo czasu i jest bardzo oszczędne. Substancje, z których go wykonamy nie są szkodliwe dla środowiska. Zmieszajcie jedną szklankę, wody ze szklanką octu oraz szklanką alkoholu – całość wlejcie do czystej buteleczki ze spryskiwaczem i gotowe!