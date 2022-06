Tak pokochasz gotowanie w domu!

Pochwal się tym co właśnie robisz! Istnieje dużo aplikacji i portali na których możesz zaprezentować swoje umiejętności. Prześlij znajomym zdjęcie przygotowywanego posiłku, a z pewnością ich pozytywna reakcja zmotywuje Cię do dalszego gotowania i rozwijania swoich umiejętności. Chęć zaprezentowania tego, co zrobiło się samemu w jak najlepszy sposób, będzie mieć wpływ na stopień zaangażowania. Jeśli chcesz bardziej się starać o to, co wyniknie z kuchennej przygody, ale nie masz wewnętrznej siły na takie rozwiązania i najchętniej odgrzałbyś coś w mikrofalówce – to postaraj się przygotować coś własnoręcznie i zrobić zdjęcie. Patrząc na efekt poświęcenia swojego czasu będziemy automatycznie stali się robić to lepiej.

To apetyczne zdjęcie zostało wykonane przez loft szczecin.