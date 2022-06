Zaprojektuj otwartą przestrzeń jak ekspert!

Od początku lat dwutysięcznych bardzo popularne stało się projektowanie mieszkań i domów, które pozbawione są podziału między pomieszczeniami kuchennymi i salonowymi. Współcześni deweloperzy nie budują już mieszkań z oddzielną kuchnią, tym bardziej bez okna, jak to miało miejsce za czasów PRLu. Standardem stały się pokoje dzienne z aneksem kuchennym, dzięki czemu oszczędza się sporo miejsca, eliminując ścianki działowe i tworzy, przynajmniej jedną, większą przestrzeń, która niewątpliwie pożądana jest przez właścicieli małych mieszkań lub kawalerek.

Skoro mamy jeden pokój to ważne jest, by wszystko do siebie pasowało. Jest to trudniejsze zadanie z punktu widzenia urządzania wnętrz, gdyż musimy znaleźć złoty środek i zasymilować pomieszczenia o innym przeznaczeniu, w jedną całość.

Jakimi sposobami można zaakcentować, wyróżnić lub oddzielić poszczególne strefy, na przykład kuchenną od wypoczynkowej lub telewizyjnej? W tym artykule dajemy Wam 8 gotowych podpowiedzi jak to zrobić.

