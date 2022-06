Elegancki salon- 6 pomysłów na aranżację

Salon projektu Studio Mirago urzeka swoją ponadczasową elegancją oraz subtelnymi kolorami. Każdy element przestrzeni został dopracowany w stu procentach (zwróćcie uwagę chociażby na to, jak świetnie pasują do siebie nogi stolika kawowego oraz kompletu wypoczynkowego), dzięki czemu wnętrze jest niezwykle harmonijne i zachęca do relaksu. Salon opiera się na stonowanych, przyjemnych dla oka barwach, które opierają się na różnych odcieniach kremu i brązów. Przestrzeń ta udowadnia, że płytki podłogowe nie są zarezerwowane wyłącznie do kuchni, czy łazienki – tutaj beżowe błyszczące kafelki z brązowym pasem mozaiki prezentują się fantastycznie i niezwykle elegancko. Warto również pamiętać, że jest to oczywiście powierzchnia o wiele łatwiejsza w utrzymaniu niż panele, co jest niewątpliwą zaletą.