Kuchnie dobrze oświetlone – 7 przykładów

Kolejnym przykładem, jaki chcielibyśmy Wam zaproponować, jest kuchnia projektu Limonki Studio. Przestrzeń pozbawiona naturalnego światła blisko strefy kuchni może być niezwykle problematyczna. Jednakże architekci świetnie poradzili sobie z tym problemem stosując kilka trików! Po pierwsze, mając kuchnię z małym dostępem do naturalnego światła zdecydujcie się na jak najjaśniejsze kolory – rozświetlą one wnętrze i będą wdzięcznie odbijać wszelkie wiązki światła. Kolejną istotną kwestią jest rozmieszczenie lamp tak, by dawały one równomierną jasność w całym pomieszczeniu – zwróćcie uwagę, jak efektowne jest użycie trzech identycznych lamp przez architektów! Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, umieśćcie na którejś ze ścian lustro – ten element wnętrza świetnie odbija światło, dzięki czemu Wasza kuchnia będzie miała szanse na to, by stać się jaśniejszym pomieszczeniem!