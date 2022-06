Łazienka w bieli – 6 propozycji

Wybór koloru do łazienki jest o wiele bardziej skomplikowany, niż do reszty pomieszczeń. Zmiana odcienia płytek nie jest niestety tak prosta, jak przemalowanie ścian, a jak wiadomo duże powierzchnie w charakterystycznym kolorze bardzo szybko mogą się znudzić. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy Was zainspirować i przekonać do białych total-looków. Aranżacje łazienek w tym kolorze można zmieniać zgodnie z upodobaniami, co sezon! Wystarczy kilka świeczek, dywanik i ręczniki w odpowiednim odcieniu, a całe wnętrze od razu się odmienia! Kolejną kwestią, która przemawia za urządzeniem swojej łazienki na biało, jest jej uniwersalność. Biel pasuje do wszystkich stylów, oraz świetnie dopasowuje się do określonej pory roku – wiosną, czy latem jest orzeźwiająca i świeża za sprawą pastelowych dodatków, natomiast jesienią i zimą wystarczy postawić w niej świeczki o zapachu jabłka i cynamonu lub wanilii, by kojarzyła się z rozkosznym, świątecznym czasem.